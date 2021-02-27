Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye'den çekildi - Son Dakika

Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye'den çekildi

27.02.2021 16:54
Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye'den çekildi, System.String[]

25 ülkede faaliyet gösteren restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye ofisini kapattı. 12 yıl önce Hindistan Delhi'de doğan ve dünyanın en büyüklerinden biri haline gelen platform, Türkiye'den çekildi.

25 ülkede faaliyet gösteren dünya devi Türkiye'deki son mesaisini 26 Şubat Cuma günü yaptı. Bir süre önce internet üzerinden siparişi kapatan şirket, faaliyetlerini yavaşlatmıştı. Dünya gazetesinin haberine göre, firmanın aldığı kapama kararı şirket çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Çalışanlar, Türkiye ofisinin kapandığını duyurarak, veda paylaşımları yaptı. Zomato personeli, "çalışmaya açık" bildirimi yaparak Linkedin hesaplarından yeni iş olanakları için tavsiye istedi.

İKİNCİ KEZ ÇEKİLDİ

Mekanların ve yiyeceklerin puanlanabildiği, yol tariflerinin ve menülerin yer aldığı sistemde restoranlarla birlikte bir ekosistem oluşturan şirket, Türkiye'ye 2013 yılında adım atmıştı. İlk yıllarda yüzde 50'nin üzerinde büyüme rakamlarıyla ilerlemiş, aylık ziyaretçi sayıları 4.5 milyona ulaşmıştı. Bu hızlı büyümeye rağmen 2017 yılında Türkiye'den çekilme kararı almış ancak bir yıl sonunda yeniden kapılarını açmıştı.

KÜRESEL KRİZDEN ETKİLENDİ

Edinilen bilgiye göre, firma küresel krizin de etkisiyle bilançoda oluşan zararın önüne geçemedi. Ekim ayında bilanço zararlarını karşılamak üzere eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı kararı aldı. Yapılan operasyonla, şirket alacaklarının ve ortaklarının zarara uğramayacak şekilde haklarını koruyacak bir yapı oluşturuldu. Şirketin aktiflerinin borçları karşılayacak seviyeye getirilmesinin ardından globalden gelen kararla, Türkiye ofisi kapılarını kapattı.

Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye'den çekildi

Türkiye, Zomato, Medya, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye'den çekildi - Son Dakika Ekonomi


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