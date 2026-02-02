Muradiye Camisi Berat Kandili\'nde Açıldı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde restorasyonu tamamlanan 5 asırlık Muradiye Camisi, Berat Kandili'nde yeniden ibadete açıldı.

Uzunköprü'de Sultan 2'nci Murat tarafından 1443 yılında inşa ettirilen ve Ergene vakıfları arasında yer alan Muradiye Camisi, 17 Ocak 2022'de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyona alındı. Restorasyon çerçevesinde caminin temelleri ve duvarları güçlendirildi, iç sıvalar ile içlik ve dışlıklar yenilendi. Orijinal kalem işleri ihya edilirken, çürüyen ahşap örtü değiştirildi. Cami minaresinin korkulukları, ahşap külahı ve kurşun örtüsü yenilenirken, bahçe ve hazire düzenlemeleri yapıldı. Restorasyonu tamamlanan cami, bugün idrak edilen Berat Kandili'nde yeniden ibadete açıldı. Açılış nedeniyle camide kandil programı da düzenlendi.

Caminin açılışına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşlar katıldı. Saraç, Aksal'a cami hakkında bilgi verdi. Aksal, yaptığı açıklamada, "Ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi, mübarek Berat Gecesi'nde kılınan akşam namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Bu kıymetli eserin ihyasında verdikleri destekler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce cami bahçesinde vatandaşlara salep ikram edildi.