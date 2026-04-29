Resul Yıldırım avukatlık ruhsatını aldı

29.04.2026 16:34
Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, staj sürecini tamamlayarak düzenlenen törende meslek yemini edip avukatlık ruhsatını aldı.

Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, Hatay Barosu’ndaki staj sürecini başarıyla tamamlayarak avukatlık mesleğine adım attı. Hatay Adliyesi’nde düzenlenen törende gerçekleştirilen yeminle birlikte Yıldırım, avukatlık ruhsatını alarak yeni görevine resmen başladı.

TÖRENDE CÜBBESİ GİYDİRİLDİ

Hatay Adliyesi’nde gerçekleştirilen törende Resul Yıldırım’a avukatlık cübbesi Bilge Yıldırım ve Mehmet Fatih Öntürk tarafından giydirildi. Törene Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, Genel Sekreter Gülçin Emir, Hatay Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kaymakam Refiki Birkan Göktaş ve çok sayıda avukat katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda meslek yemini eden Yıldırım, hukuk alanındaki kariyerine resmi olarak adım attı.

MESLEK HAYATINDA BAŞARI DİLEKLERİ

Hatay Barosu tarafından yapılan açıklamada, Resul Yıldırım’ın staj sürecini başarıyla tamamladığı vurgulanarak kendisine meslek hayatında başarılar dilendi. Törende yapılan konuşmalarda, hukuk mesleğinin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekilirken, yeni avukatların adalet sistemine katkı sunacağı ifade edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Advertisement
