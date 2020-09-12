Resulayn'daki bombalı saldırıda yaralananlar Şanlıurfa'ya getirildi - Son Dakika

Resulayn'daki bombalı saldırıda yaralananlar Şanlıurfa'ya getirildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin Resulayn kentinde üst üste düzenlenen iki bombalı saldırıda yaralananlar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Resulayn kentinde üst üste iki bombalı saldırı düzenlendi. Kent merkezinde iki ayrı noktada düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Yaralananlar Şanlıurfa'dan sevk edilen çok sayıda ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirildi.