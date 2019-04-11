Reuters: Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir Görevi Bıraktı
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Reuters haber ajansı, Sudan hükümet kaynakları ve bir eyalet bakanına dayandırdığı haberinde Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevi bıraktığını ve geçiş konseyinin oluşturulması için çalışmaların başladığını bildirdi.
Reuters
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:50
haber ajansı, Sudan
hükümet kaynakları ve bir eyalet bakanına dayandırdığı haberinde Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevi bıraktığını ve geçiş konseyinin oluşturulması için çalışmaların başladığını bildirdi. Dubai
merkezi el Hadas televizyonuna konuşan Kuzey Darfur
eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Adil Mehcup Hüseyin, "Devlet Başkanı Beşir görevden ayrıldıktan sonra iktidarı üstlenecek bir askeri konseyin oluşturulması için istişareler yapılıyor" dedi.
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Editörü Fergal Keane
, ordunun kısa bir süre içerisinde açıklama yapmasının beklendiğini belirtti.
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