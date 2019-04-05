Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'da Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı

Reyhanlı'da Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı

19 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Reyhanlı'da Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Çeşitli birliklerden Hatay sınırına sevk edilen ve Kırıkhan ilçesi yönünden gelen TSK'ya ait araçlar Reyhanlı ilçesine geldi. Araçların sınırda çeşitli birliklere sevk edileceği öğrenildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:25 Kaynak: DHA

Kırıkhan, TSK, Hatay, Reyhanlı, Güncel
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