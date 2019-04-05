Reyhanlı'da Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı
19 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK
) ait askeri araçlar, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesine ulaştı.
Çeşitli birliklerden Hatay sınırına sevk edilen ve Kırıkhan
ilçesi yönünden gelen TSK'ya ait araçlar Reyhanlı ilçesine geldi. Araçların sınırda çeşitli birliklere sevk edileceği öğrenildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:25 Kaynak: DHA
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