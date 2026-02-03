Reyhanlı\'daki Yenişehir Camii Yeniden Açıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Camii, yapılan restorasyon çalışmasının tamamlanmasının arından Berat Kandili gecesinde yeniden ibadete açıldı.

Asrın felaketinde zarar gören ve restorasyon çalışması tamamlanan Reyhanlı'daki Yenişehir Camii, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı. Camimin, Berat Kandili gecesinde ibadete açılması nedeniyle düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Mevlüt Topçu önderliğinde dualar edildi.

Açılış nedeniyle açıklama yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Asırların felaketi kültürel mirasımızda da önemli tahribatlara yol açtı. Bizlerin mülkiyetinde olan yani devletin mülkiyetinde olan tüm tarihi eserlerde, hasar almış tüm tarihi eserlerde biz gerekli çalışmalara başladık. Bugün de Yenişehir Camii'ndeyiz. Yenişehir Camii 1899 yılında yerel ustalar tarafından inşa edilmiş. Devamında da tam karşısına Kur'an kursu inşa edilmiş. Kısacası küçük bir külliyeyi andıran tarihi yapılarımızdı. Maalesef Asırların Felaketinde burası ağır hasar aldı. Ağır hasar almakla beraber Vakıflar Genel Müdürlüğümüz süratle burada da çalışmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 84 eserinde Asırların felaketinden kaynaklı hasar oluşmuştu. Bunlardan 17'si bugün hizmete alıyoruz. Yani 16'sıydı, 17'si olan Yenişehir camimizde hem Kur'an kursuyla birlikte gerekli çalışmalar yapıldı. Zemin güçlendirilmesi yapıldı. Onun dışında duvarlar, çatı dahil, yani buradaki iki eserimizde de meydana gelen tüm hasarlar giderildi. ve bu mübarek gecede Berat Kandilinde de hizmete almış olduk. Tabii bu bizim için mutluluk verici bir durum. Çünkü biz almış olduğumuz bu eserlerin bu mirası bir sonraki kuşağa sağlam bir şekilde, güvenli bir şekilde teslim etmemiz gerekir. Bugün de Berat Gecesi, yani af ve mağfiret dilenen gece. İnşallah. Bu cami bizlerin de günahlarının af olmasına vesile olur. Ben tabii bütün bu çalışmalarda liderlik eden, başkanlık eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve burada emeği geçen vakıflar bölge müdürlüğümüze dahil tüm çalışanlara, emek veren, değer katan herkese teşekkür ediyorum. Yenişehir camimiz, başta Reyhanlı olmak üzere, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. Caminin ibadete açılmasından sonra katılımcılara salep ikramında bulunuldu.

YENİŞEHİR CAMİSİNİN TARİHİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Yenişehir Camii, üzerindeki kitabelere göre 1899 yılında inşa edilmiş, 1926 yılında ise çeşitli eklemelerle geliştirilmiştir. Yerel ustaların emeğiyle yapılan bu eser, yalnızca bir ibadethane değil; aynı zamanda Reyhanlı'nın tarihsel kimliğini ve toplumsal dayanışma kültürünü yansıtan bir mirastır. Üzerindeki kitabeler hem yapının tarihsel gelişimini hem de bölgedeki hayırseverlik geleneğini belgelemektedir. Mimari Yapısı: Cami, geniş bir bahçe içerisinde yer almakta olup, yapının çevresinde Kur'an Kursu (eski imam evi), çeşme ve abdesthaneler yer almaktadır. Sade ve dikdörtgen planlı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Caminin en değerli ve özgün parçası, üzerinde zarif süslemeler bulunan taş mihrabıdır. Ayrıca kuzeydoğu köşesinde yapıya bitişik tarihi bir taş minaresi bulunur.

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞTÜ

Restorasyon kapsamında; caminin orijinal yapısına uymayan ve zamanla eklenen beton eklentiler ile nefes almasını engelleyen plastik boyalar tamamen raspa edilerek tarihi taşlar gün yüzüne çıkarıldı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası oluşan çatlaklar, 'enjeksiyon' yöntemiyle doldurularak yapı içten dışa sağlamlaştırıldı. Hasar gören kısımlarda, caminin orijinal yapısındaki taşlara uyumlu yerel taşlar kullanılarak estetik bütünlük korundu. Sarsıntılarda hasar gören minarenin üst bölümleri ve ahşap çatı yapısı, aslına uygun kalınarak depreme dayanıklı hale getirildi. İç mekandaki ahşap tavan ve taban döşemeleri de tarihine uygun yenilendi.