Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Sanıklarının Yakalanması Acımıza Su Serpiyor"

Reyhanlı Sanıklarının Yakalanması Acımıza Su Serpiyor"

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu'nın yakalanması, saldırılarda yakınlarını kaybedenleri sevindirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu'nın yakalanması, saldırılarda yakınlarını kaybedenleri sevindirdi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısı yaşatmak için kurulan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamurcu'nun gözaltına alınmasından mutlu olduklarını söyledi.

Firari bir sanığın daha yakalanmasının yüreklerine su serptiğini ifade eden Tuna, diğer firarilerin de bulunması arzu ettiklerini dile getirdi.

Tuna, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Bizler sahipsiz değiliz, arkamızda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var. Çok şükür sanıkların yakalanması acılarımıza azda olsa su serpiyor." dedi.

Bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ayten Çalım'ın annesi Edibe Çalım da Aykan Hamurcu'nun yakalanmasının acılarını hafiflettiğini aktardı.

Halil Erdem'in annesi Medine Erdem, tüm sanıkların hak ettikleri cezayı almasını istediklerini vurgulayarak, "Tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. 6 yıldan buyana büyük acılar çektik, bizler terör mağduru değil şehit yakınları olarak anılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:50 Kaynak: AA

Hatay, Reyhanlı, Güncel
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