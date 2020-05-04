Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak

Başarılı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında yorumlarda bulundu ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün, sportif direktör ile birlikte büyük ölçüde belli olduğunu belirterek liglerin başlama süreci için değerlendirmeler yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Şu anda evimizdeyiz ve evde kalıp doğrusunu yapıyoruz. TFF'nin diğerlerinden farkı, federasyonda çalışan 20'ye yakın değerli insan var. Ortopedistler var, bilim insanları var. Gözüken şu ki kimse risk almak istemiyor. Özellikle böyle bir belirsizlik varken. Genel olarak bir çekince var.

"ŞENOL GÜNEŞ 'OYNAMAK DOĞRU DEĞİL' DEMİŞ"

Şunu öğrendim. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-4 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda verdiği görüşte bu şartlarda oynanmasının doğru olmadığını belirtmiş.

"TARİHİ NETLEŞTİRMELİ"

Bilim Kurulu'nun verdiği rapor üzerinden, TFF ve Kulüpler Birliği birlikte toplantı yapıp dönüş tarihini netleştirmeli diye düşünüyorum.

"DAHA ÖNEMLİ PROBLEMLER VAR"

Fenerbahçe de dahil kulüplerimizin transferden daha önemli problemleri var. 2019 Aralık ayında borçsuzluk kağıdı verilecekti UEFA'ya, 30 Nisan'a atılmıştı bu. 10 gün önce, tekrar uzatıldı dendi ama Avrupa Kulüpler Birliği itiraz etti, itiraz kabul edildi. Fenerbahçe, 30 Nisan'da bu konuyu kapattı. Muhtemelen diğer kulüplerimiz de kapatmıştır ama net bir bilgim yok. Fenerbahçe 30 Nisan'da, geçmişten alacakları ödeyip, riski ortadan kaldırıp, büyük yükten kurtuldu.

"FENERBAHÇE BJELICA'YI GETİRECEK, EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖR OLACAK"

Nenad Bjelica'yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor. O yüzden Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye'yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Bu virüsün daha ilacı, aşısı dahi 1 yıldan önce bulunmaz derken, belki de böyle yaşamaya alışacağız. Ekonomi de önemli ama her şeyden önemlisi sağlıktır. Verilen rapor çok önemli, karar sağlık düşünülerek alınacaktır. Tarih kafalarında belli zaten, karar verilirse ona göre oynanacaktır. Ben ortadayım oynanıp oynanmaması konusunda.

"TUZLASPOR'DA POZİTİF ÇIKMIŞ"

Tuzlaspor antrenmanlara başlamış ama masör ya da malzemecide pozitif çıkmış, onlar da karantinaya girmiş. Bunu da araştırmakta fayda var. Köln'de de 3 oyuncuda çıkmış, artılara ve eksilere bakmak lazım.

"TOPARLANMAK MİNUMUM 5 YIL SÜRER"

Ekonomiyi de ayakta tutmak lazım, futbol da bir ekonomi. Bir gerçek var ki, biz de bir daralmaya gideceğiz. Burada da minimum 5 yılda toparlanabileceğimiz gibi gözüküyor. Aşı ile ilgili en iyimser tablo için 2021'in ilk ayı deniyor. Belki de oynatarak hayatımızı bir düzene sokacağız.

"KARARI VERECEK TEK KURUM TFF"

Şeffaflık önemli. Dün 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri görüştü, TFF Başkanı da vardı ancak sonucunun ne olduğunu bilemiyoruz, internetten okuyoruz. Bu kararı verecek tek kurum var, o da TFF. Oluşturdukları çok iyi bir sağlık kurulu var, verecekler kararı ve uygulamaya geçilecek. Oynanır mı, oynanmaz mı, bilemiyorum.

"AVRUPA'DAKİ DURUM DAHA VAHİM"

UEFA'nın 15 hekiminden biri Mete bey, TFF'de görevli. Avrupa'daki ülkelerin durumu bizden daha da vahim. UEFA bir taraftan oynayın derken, Mete bey de 'Bu şartlarda antrenman yapılmaz' diyecektir orada da.

"KARAR ALMAK KOLAY DEĞİL"

Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Türkiye'de herkes işi ekonomik olarak görüyor, özellikle kulüp yöneticileri. Bir grup yönetici, 'Aman, ligi bitirelim' diyor, ekonomiye bakıyor. Küme düşme potasında olanlar da, oynanmasın böyle kalsın diyor. Bunun kararı çok kolay bir karar değil.

"SAĞLIK KURULU'NUN KARARI VAR"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, aldığı kararı kulüplerle tartışacak ve sonra devlete 'Oynamak istiyoruz' diye verecek. Sağlık Kurulu'nun bir kararı var.

"BELKİ KASIM'DA DA BÖYLE OLACAK"

Bir tarafta sosyal ve ekonomik hayat, keşke başlayabilse. Belki Kasım ayında da hayatımıza böyle devam edeceğiz, onu da bilemiyoruz. Bir anda bitecek diye bir şey yok.

"DEVAM EDEREK MÜCADELE EDİYORLAR"

Belarus 2 hafta ara vermişti, dün hem erkekler, hem de kadınların maçlarını izledim. Onlar virüse karşı hayatlarına devam ederek mücadele etmek istiyorlar. Kadın futbolunda bu virüs hiç ortada yokmuş gibi kora kor oynuyorlar. Oyuncu sahaya çıkınca her şeyi unutuyor gibi geliyor bana.

"YAYINCI KURULUŞ ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

Yayıncı kuruluşu da unutmamak lazım. Ciddi dedikodular var. beIN Sports 'Ben çekiliyorum' dediği zaman, daha da vahim bir tablo ortaya çıkacak. beIN Sports, ciddi şekilde bu işten çekilmeyi düşünüyor.

"KURALLARA UYACAĞIZ"

10 gün sonra da çok farklı şeyler konuşacağımızı düşünmüyorum. Bunu halletmesi gereken futbol ailesi. Sağlık sektöründeki başarımız ortada, bir uçak Washington'a, bir uçak Somali'ye indi. Hamd olsun ama bu rehavete kapılalım demek değil. Kurallara uyacağız, haftalardır evimizdeyiz. Sadece kendimizi değil, çevremizi de düşünmek zorundayız.