Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendi markasının ürünlerini tanıttığı bir paylaşım yaptı.

"SEN BENİM TEK SEVGİLİM DEĞİLSİN"

Güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından hem poz paylaştı hem de video. Rihanna gönderisine, "Sen benim tek sevgilim değilsin" notunu düştü.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ GELDİ

Rihanna'nın paylaşımına çok sayıda beğeni gelirken bazı kullanıcılar da videonun çok iddialı olduğunu belirtti.

SERVETİNİ 600 MİLYON DOLARA ÇIKARMIŞTI

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, markasının 2019 yılındaki rekor satışı sayesinde servetini 600 milyon dolara çıkarmıştı.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Rihanna aradığı aşkı bulmuştu. Uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve rapçi ASAP Rocky dostluğu aşka dönüşmüştü.