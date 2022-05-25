RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyonda 22 kişinin öldüğü belirtildi.

Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Vila Cruzeiro'da güvenlik güçleri, suç örgütü mensuplarına karşı operasyon düzenledi.

Sabahın ilk saatlerinde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli ile bir sivil hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, operasyonun, Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, gasp ve adam öldürme gibi suçları işleyen Comando Vermelho örgütünün bölgede saklanan liderlerini yakalamak için yapıldığını açıkladı.

Operasyon sonucu 11 otomatik tüfeğin, 4 silahın ve bir el bombasının ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca operasyon nedeniyle bölgedeki 13 okulun uzaktan eğitim vereceği belirtildi.

Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sivil için üzgün olduğunu ifade ederek "Rio de Janeiro'daki silahlı çatışmaların yüzde 80'inden fazlasının sorumlusu bu örgütü dağıtmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.