RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü

25.05.2022 08:13

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyonda 22 kişinin öldüğü belirtildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyonda 22 kişinin öldüğü belirtildi.

Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Vila Cruzeiro'da güvenlik güçleri, suç örgütü mensuplarına karşı operasyon düzenledi.

Sabahın ilk saatlerinde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli ile bir sivil hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, operasyonun, Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, gasp ve adam öldürme gibi suçları işleyen Comando Vermelho örgütünün bölgede saklanan liderlerini yakalamak için yapıldığını açıkladı.

Operasyon sonucu 11 otomatik tüfeğin, 4 silahın ve bir el bombasının ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca operasyon nedeniyle bölgedeki 13 okulun uzaktan eğitim vereceği belirtildi.

Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sivil için üzgün olduğunu ifade ederek "Rio de Janeiro'daki silahlı çatışmaların yüzde 80'inden fazlasının sorumlusu bu örgütü dağıtmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü
RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü
RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü
RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü

YORUMLAR
500
Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 11 kişi öldü Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 11 kişi öldü RİO DE JANEİRO - 'Robotların 100 Yılı' sergisi RİO DE JANEİRO - 'Robotların 100 Yılı' sergisi
Kaynak: AA

Güvenlik güçleri, Gecekondu, Brezilya, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 08:31:56. #1.12#
SON DAKİKA: RİO DE JANERİO - Brezilya'da polisin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 22 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement