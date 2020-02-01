Risk taşıyan okul boşaltılıyor - Son Dakika
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Risk taşıyan okul boşaltılıyor

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde riskli binalar arasında yer alan Atatürk Ortaokulu kapatılırken, veliler bu duruma isyan etti.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde riskli binalar arasında yer alan Atatürk Ortaokulu kapatılırken, veliler bu duruma isyan etti.


Pazaryeri ilçesinde daha önce yapılan araştırmalarda çürük raporu verilen Atatürk Ortaokulu ikinci yarıyıl tatili sonra dönem kapatılarak eğitim öğretimine Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesi binasında devam edecek. Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili bir açıklama yapmazken, okul yöneticilerinin öğrenci velilerine yarıyıl tatili sonrası okulun başka okulda eğitim öğretim hizmeti vereceğini söylediği öğrendiler.


"Çürük raporu verilen okulda niçin 5 yıldır eğitim yapılıyor"


Bazı veliler, Atatürk Ortaokulu binası için çürük raporu verildiği tarihte, ilçede birçok okulun da çürük ya da güçlendirilmesi gerekli raporu verildiğini bildirerek "Çocuklarımızın bu gün tatil sonunda başka okula gideceğini öğrendik. İlçemizde birçok okulda ya depreme dayanıksız raporu var ya da güçlendirilmeli raporu var. Çocuklarımızın gittikleri okul sağlam mı çok merak ediyoruz. Çürük raporu verilen okulda niçin 5 yıldır eğitim yapılıyor. Bilecikli birçok bakanımızın olduğu dönemde niçin yeni ortaokul binası yapılmadı. Yıkılacak okulumuzun yerine okul ne zaman yapılacak. İlçede söylentilere göre çocuklarımızın gidecekleri okul için de 'güçlendirilmesi gerekli' diye rapor varmış, Yeni okul ne kadar güvenli. İlçe Milli Eğitim Müdürü bu konuda niçin çıkıp bir açıklama yapmadı, okullarla ilgili bir sorun varken niçin izne ayrıldı" dediler.


"Yeni binamız yapılana kadar eğitim öğretim hizmetlerimizi sürdüreceğiz"


Yıkılacak Atatürk Ortaokulu yönetiminden ise yapılan açıklamada "Yeni binamız yapılana kadar eğitim öğretim yılı 2. dönemini, Pazaryeri Devlet Hastanesi yanındaki Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesi binasında aynı eğitim kadromuzla birlikte sürdüreceğiz" denildi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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