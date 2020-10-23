Rıza Çalımbay: Takımdan memnunum ancak yediğimiz gollerden değilim - Son Dakika

Rıza Çalımbay: Takımdan memnunum ancak yediğimiz gollerden değilim

23.10.2020 09:23
Rıza Çalımbay: Takımdan memnunum ancak yediğimiz gollerden değilim, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Villarreal'e deplasmanda 5-3'lük skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Villarreal'e deplasmanda 5-3'lük skorla mağlup oldu.  Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik

Direktörü Rıza Çalımbay,  mücadelenin çok güzel olduğunu ve seyredenlerin mutlaka zevk aldığını düşündüğünü ifade etti. "RÖVANŞINDA DAHA BAMBAŞKA OLACAĞIZ"

Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadıklarını dile getiren Rıca Çalımbay, "2-0 yenik duruma düşmemize rağmen hiç bir zaman oyundan kopmadık ve gol atmak için uğraştık. ve üçüncü golü de bulduk. 3-3 oldu maç ama maalesef yediğimiz son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık. Bir tanesinde kalecimiz ile stoperimiz birbiriyle çarpışınca boş kalan topu kaleye attılar. Tabii onlar için büyük bir şans oldu. En son yediğimiz golde de zaten, en iyi oyuncumuz, sakatlık nedeniyle dışarıdayken 10 kişiyken maalesef gol yedik. Şanssızlık yaşadık ama dediğim gibi takımı hiç bir zaman oyundan kopmadı. Bu işin rövanşı da var tabii ki. Rövanşında daha bambaşka olacağız. Bu maç için söylüyorum. Eksik arkadaşlarımız da gelmiş olacak. Maç oynayıp da eksikliği olan arkadaşlarımız da vardı. Ama bugün herkes çok büyük gayret gösterdi, gol atmak için oyunda kalmak için. Hiç bir zaman da oyunu çirkinleştirecek, defansif düşünmedik. her zaman gol atmayı düşündük. Takımımdan memnunum, mücadeleden memnunum. Ama yediğimiz gollerden memnun değilim" dedi.

Rıza Çalımbay: Takımdan memnunum ancak yediğimiz gollerden değilim

Rıza Çalımbay, Villarreal, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Takımdan memnunum ancak yediğimiz gollerden değilim - Son Dakika Spor

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