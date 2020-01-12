Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz

6 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe'den Yasin Öztekin'in takıma katıldığını belirterek, "Şu anda Yasin'i aldık.

Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe'den Yasin Öztekin'in takıma katıldığını belirterek, "Şu anda Yasin'i aldık. Yerli olması daha bir avantaj dedik. Yasin'in kendisiyle de konuştuk. Burada çok iyi iyi işler yapacağına inanıyoruz" dedi.

Ligin ikinci yarısı için Antalya'da yaptığı kampı tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Sivas'a döndü. Kırmızı-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Salı günü evinde oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira antrenmana katılmazken, Göztepe'den transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Öztekin antrenmana çıkarak takımla birlikte çalıştı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya'daki devre arası kampını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Çalışma ortamımız gayet iyiydi. Arkadaşların çalışma isteği, arzusu dört dörtlüktü. 1 tane hazırlık maçı yaptık. Onda da tüm arkadaşlarımızı karışık bir şekilde oynattık" dedi.

Devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Çalımbay, "Oynayan oyuncuyu almak istersen onun da bonservis ücreti çok oluyor. Çok fazla oyuncu takip ettik ve izledik. Alabileceğimiz 1-2 oyuncu oldu. Onların bazılarından ücreti fazla olduğu için vazgeçtik. Onun için de şu anda Yasin'i aldık. Yerli olması daha bir avantaj dedik. Yasin'in kendisiyle de konuştuk. Burada çok iyi iyi işler yapacağını inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"OTURMUŞ BİR KADROMUZ VAR"

Oturmuş iyi bir kadroları olduğuna dikkat çeken Çalımbay, "Gelen oyuncuların çok büyük rekabete girmesi gerekiyor. Bir stoper, bir de ortaya sahaya oyuncu almak istiyoruz. Ligin ilk yarısında cezalı ve sakat oyuncumuz olduğu zaman çok sıkıntı yaşamıştık. Bunları ikinci yarıda yaşamak istemiyoruz. Çok iyi oyuncuları bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını çok önemsediklerini belirten Çalımbay, "İlk maçta skor ne olursa olsun her şey Malatya'daki ikinci maçta belli olacak. İki devreli bir maç oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda iyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Yasin Öztekin'den detaylar


Yasin Öztekin, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:32 Kaynak: DHA
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