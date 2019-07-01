Son Dakika Haberleri: Rize'de dereye atılan köpek yavrusu koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Rize'de dereye atılan köpek yavrusu koruma altına alındı

1 saat önce

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye temizlik personeli tarafından faraşa konularak dereye atılan köpek yavrusu, koruma altına alındı.

Rize'de dereye atılan köpek yavrusu koruma altına alındı, System.String[]
Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye temizlik personeli tarafından faraşa konularak dereye atılan köpek yavrusu, koruma altına alındı.
Kalkandere Emniyet Amirliğinin bilgi vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Rize 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu ilçeye giderek köpek yavrusunu teslim aldı.
İlk fiziki muayenesinde sol arka bacağında sekme ve açlığa bağlı bitkinlik tespit edilen köpeğin, bugün yapılacak röntgen çekiminin ardından tedavisine devam edilecek.
DKMP Rize 12. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kalkandere Belediyesi işçisinin süpürgeyle faraşa koyarak dereye fırlattığı köpek yavrusunun koruma altına alınıp, bakım ve kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, yavru köpeğin DKMP Rize Şube Müdürü Miktat Özyanık tarafından sahiplenildiği bildirildi.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:12 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kalkandere, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: İlacımı kullanmadığımda böyle tuhaf oluyorum Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı: İnanılmaz bir yağış var Yaralı köpeği sırtında taşıdı Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:41:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de dereye atılan köpek yavrusu koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]