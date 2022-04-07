Rize'de evinde ruhsatsız silah bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Rize'de, evinde ruhsatsız 7 tabanca, 1 av tüfeği ile çeşitli silah parçaları ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesine bağlı Derbent köyünde bir kişinin evinde arama yaptı.

Aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca şarjörü, 1662 tabanca mermisi, 2 el yapımı olduğu değerlendirilen tabanca üst kapağı, 6 tabanca namlusu, 21 tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen silah parçası, 3 tabanca kabza kapağı, 2 makineli tüfek için kullanılan boş mayon kutusu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 218 av tüfeği fişeği bulundu.

Gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.