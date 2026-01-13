Rize\'de Gastronomi Yarışması Yapıldı

Rize'de, "Anne Reçeteleri ile Türk Mutfağı" temasıyla 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Bölge Yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen yarışma, Ardeşen Fırtına Vadisi İrfan Tufan Karaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kültürel değerlerin mutfak sanatıyla buluşturulduğu yarışmada, İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.