Rize'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi
6 saat önce
Rize'de polis ekiplerinin kontrollerinde, 23 şişe içki ve 791 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Rize'de polis ekiplerinin kontrollerinde, 23 şişe içki ve 791 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil yolu Fındıklı geçişi Liman Mahallesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.
Yapılan kontrollerde, 791 paket kaçak sigara ve 23 şişe içki ele geçirildi, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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