Son Dakika Haberleri: Rize'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi
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Rize'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi

6 saat önce

Rize'de polis ekiplerinin kontrollerinde, 23 şişe içki ve 791 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Rize'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi, System.String[]

Rize'de polis ekiplerinin kontrollerinde, 23 şişe içki ve 791 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil yolu Fındıklı geçişi Liman Mahallesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.


Yapılan kontrollerde, 791 paket kaçak sigara ve 23 şişe içki ele geçirildi, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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