Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - Son Dakika

Rize'nin yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırmasının ardından, kar kalınlığı Rize- Erzurum karayolundaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde 20, turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise 10 santimetreye ulaştı.

Yüksek kesimlerinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ovit'te kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağında buunan otellerdeki tatilciler ve bölgedeki yaylacıların mahsur kalmaması için yolu araç trafiğine açık tutmaya çalışıyor.

Yetkililer sabah saatleridnen itibaren yol açma çalışmasının başladığını, gelecek haftadan itibaren tünel bölgesinden sonra yol açma çalışması yürütülmeyeceğini kaydetti.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken yüksek yaylalarda kar kalınlığı 30 santimin üzerine çıktı.

Kar yağışının ardından çam ormanları sıs buutu ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.