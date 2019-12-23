Rize'de kayıp gencin cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de kayıp gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Rize'de kayıp gencin cesedi bulundu

6 saat önce

Rize'de 11 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Rize'de kayıp gencin cesedi bulundu, System.String[]

Rize'de 11 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 12 Aralık Perşembe günü Zincirliköprü köyündeki evinden Adalet Sarayına gitmek üzere ayrılan 33 yaşındaki Fatih Uzun'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Uzun'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları, sonuç alınamayınca sonlandırıldı.

Bugün jandarmayı arayan bazı vatandaşlar, Handüzü Yaylası bölgesinde bir erkek cesedi bulunduğunu ihbar etti.

Bunun üzerine söz konusu yaylaya giden jandarma ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin üzerinde Fatih Uzun'un kimliğini buldu.

Cesedin yanında bazı malzemeler de bulan güvenlik güçleri, cinayet şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Uzun'un cesedi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Fatih Uzun, Aralık, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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