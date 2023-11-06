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Rize'de KYK yurdunda asansör zemine çakıldı! Kıl payı kurtulan genç kız fenalık geçirdi - Son Dakika

Rize'de KYK yurdunda asansör zemine çakıldı! Kıl payı kurtulan genç kız fenalık geçirdi

Son Güncelleme: 06.11.2023 07:53

Aydın'da asansör kazasında bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından Rize'de de korkunç bir olay yaşandı. KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörden inen Seranur D. o anda asansörün zemine çakılmasına şahit oldu. Olayda kimse yaralanmazken ölümden kıl payı kurtulan genç kız fenalık geçirdi.

Rize'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda boş asansör, arıza nedeniyle zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. (22), tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi.

FENALIK GEÇİRDİ

Dün gece saat 22.00 sıralarında kent merkezi Fener Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencisi Seranur D., tek başına 9'uncu katta bindiği asansörden, giriş katında indi. Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalanınca, zemine çakıldı. Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rize'de KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda asansör arızası

VALİ İLE REKTÖR YURDA GELDİ

Öte yandan yurt binasından çıkan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi. Vali Baydaş, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatıp, gerekirse sorumluların görevlerinden alınacağını belirtti.

Rize'de KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda asansör arızası
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de KYK yurdunda asansör zemine çakıldı! Kıl payı kurtulan genç kız fenalık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de KYK yurdunda asansör zemine çakıldı! Kıl payı kurtulan genç kız fenalık geçirdi - Son Dakika
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