Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

07.08.2022 18:13
Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Rize'de otomobilin çarptığı 71 yaşındaki motosikletli kişi doğum gününde hayatını kaybetti.

Rize'de otomobilin çarptığı 71 yaşındaki motosikletli kişi doğum gününde hayatını kaybetti.

Kaza, Rize'nin Gündoğdu Mahallesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek için motosikletiyle seyir halinde olan Recep Ali Can'a (71) aynı mevkide seyir halinde olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle 71 yaşındaki Can yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Can'ın olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybeden Can'ın doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Gündoğdu, Ali Can, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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