Son Dakika Haberleri: Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı

Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı

10 dakika önce

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardeşen ilçesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, A.Ö, H.Ö. ve K.Ö'ye ait evde oluşturulan atölyede, 1 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 3 tabanca üst kapağı, 3 tabanca namlusu, 3 şarjör, 38 tetik tertibatı, 16 kabza, 4 yay, 51 tabanca horozu

ile silah yapımında kullanılan fırın ve çeşitli araç gereç ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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