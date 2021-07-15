Son dakika haberleri: RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Rize'nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde heyelan sonucu çöken evin enkazının altında kalan Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali'nin (40) cansız bedenlerine ulaşılırken, ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi. Aynur Karali'nin enkaz altında kalan kızı Ayşe Karali (28) dahil kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Rize'nin Muradiye beldesinde çöken 3 katlı evden saniyeler önce çıkarak, enkaz altında kalmaktan kurtulanlar ise o anları anlattı. Ömer Mert, 'Çok şiddetli yağmur yağıyordu, dere taşmıştı. Her yeri kontrol ettik, sıkıntı yoktu. Komşularımıza gittik, sohbet ettik. Dereden şiddetli su gelmeye başlayınca 'Evi terk edelim' dedim. Ben sosyal medyadan canlı yayın yaparak birilerinin bizi görmesini istedim. Komşumun evinden çıkınca bir anda arkamda sesi duydum ve dönüp baktığımda evin çöktüğünü fark ettim. Kıyamet kopmuş gibi oldu, çok korktuk. Biz kurtulduk ama 3 kişi enkaz altında kaldı? dedi.

Ayşe Mert de 'Biz 4 kişi yıkılan evdeydik. Dükkana su bastığı için dere ağzına müdahale etmek istiyorduk. Enkaz altında kalan Cemal amca 'Bize gitmeyin' dedi. Enkaz altında kalan Batuhan Delihasan da 'Ben evde duracağım' dedi. Biz evden çıktık, 10 metre uzaklaştım ki ev yıkıldı. O anları unutamıyorum? diye konuştu.

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah saatlerinde Güneysu ilçesi ile Büyükköy ve Madenli beldelerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan bakanlar, halka 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

2 ÇAY FABRİKASI HASAR GÖRDÜ

Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlarda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) ait 2 yaş çay fabrikası da hasar gördü. Çaykur'a ait Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikaları, sel nedeniyle devre dışı kaldı. Fabrikalarda selin sürüklediği rüsubatın temizlenmesi için iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, selden etkilenen fabrikaların en kısa sürede devreye alınacağını duyurdu.