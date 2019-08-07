Son Dakika Haberleri: Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Rize'de 4 Ağustos Pazar gecesi etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılarak dereye sürüklenen Hüseyin Çap'ı arama çalışmalarına, bölgedeki HES barajının sularının tahliye edilmesinin ardından devam ediliyor.

Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Rize'de 4 Ağustos Pazar gecesi etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılarak dereye sürüklenen Hüseyin Çap'ı arama çalışmalarına, bölgedeki HES barajının sularının tahliye edilmesinin ardından devam ediliyor.
Salarha yolu Dörtyol mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılarak dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ı arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Zincirliköprü mevkisindeki HES barajının suyu, kapaklar açılarak tahliye edildi.
Tahliye işleminin ardından HES şantiyesinde deniz polisi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. İş makineleriyle baraj içerisindeki kumun tahliyesine başlandı.
AFAD, UMKE, Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi, Sahil Güvenlik, Rize Belediyesi ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 50 kişilik grup, çalışmalarını yoğunlukla 4 kilometrekarelik alanda yürütüyor. Vatandaşlar ise dere kenarlarında gözleme faaliyetlerine katılıyor.
112 Acil Servis ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde, 4 Ağustos Pazar gecesi kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma, kızı Asiye Çap ve yakınlarının da bekleyişi sürüyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk çalışmaları yerinde incelerken, arama tarama faaliyetlerinin koordinatörlüğünü AFAD Şube Müdürü Oktay Yılmaz yürütüyor.
AFAD, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:06 Kaynak: AA
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