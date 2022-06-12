Rize'de serinlemek için dereye atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Rize'de serinlemek için dereye atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı

12.06.2022 21:55

Rize'de arkadaşıyla serinlemek için Fırtına Deresi'ne giren iki arkadaştan biri olan Hasan Gökmen Dedecan, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Gençlerin dereye atladığı anlar kameraya yansıdı.

Rize'de Hasan Gökmen Dedecan, arkadaşı ile Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne serinlemek için atladı. Arkadaşı güçlükle kıyıya çıkarken akıntıya kapılan Dedecan, bir süre sonra gözden kayboldu.

1 KM SÜRÜKLENDİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Bir kilometre sürüklenen genç, Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy tarafından dereden çıkarıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Dedecan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ardeşen, Fırtına, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de serinlemek için dereye atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de serinlemek için dereye atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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