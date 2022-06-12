Rize'de serinlemek için dereye atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı

Rize'de Hasan Gökmen Dedecan, arkadaşı ile Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne serinlemek için atladı. Arkadaşı güçlükle kıyıya çıkarken akıntıya kapılan Dedecan, bir süre sonra gözden kayboldu.

1 KM SÜRÜKLENDİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Bir kilometre sürüklenen genç, Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy tarafından dereden çıkarıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Dedecan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.