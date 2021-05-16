RİZE'DE STK'LARDAN LOJİSTİK LİMAN PROJESİNE DESTEK - Son Dakika

RİZE'DE STK'LARDAN LOJİSTİK LİMAN PROJESİNE DESTEK

16.05.2021 17:27

Rize'de, Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde yapılan incelemelerde il ve ilçe belediye başkanları, halkla görüştü, açıklamalarda bulundu.

Rize'de, Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde yapılan incelemelerde il ve ilçe belediye başkanları, halkla görüştü, açıklamalarda bulundu. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İkizdere'deki olayları kısmen dışarıdan bazen buraya gelerek takip ettiklerini belirterek 'Bu bölgede yaşayan insanların çevre hassasiyeti ile başlayan istekleri Türkiye'nin değişik yerlerinde yansıyarak farklı boyutlara getirilmek istendi. Türkiye'nin 25'inci lojistik merkezi İyidere'de, coğrafyamızın sıkıntısından dolayı da deniz dolgusu üzerine yapılacak. Lojistik merkezin değeri bizim için çok önemli. Çevrecilik açısından olaya baktığımız zaman bugün bu çevreyi yeşil tutmuşsa burada yaşayanlar yeşil tuttu. Burada 13,5 hektarlık bir alanda taş ocağı çalışması yapılacak. Çalışmalar burada 2 yılda tamamlanacak. Devletin uhdesinde taş alınıp İyidere'ye getirilecek ve burada bir taş ocağı işletmeciliği de yapılmayacak. Adeta bir şehir merkezinde dinamit atılıyor hassasiyeti ile burada bir çalışma yürütülecek. Çünkü burada aynı zamanda bir hidroelektrik santralinin su boru sistemi de geçiyor. Hem çevreye hem de bu boru hattına hasar verilmeyecek şekilde çalışma yapılacak dedi.

'2 TANE AĞAÇ DİKMEYENLER İDEOLOJİK SAPLANTILARINI KUSUYOR' Yaşanabilecek çevresel etkileri ilişkin birçok garantiler verildiğini hatırlatan Metin, 'Neden burada böyle bir olay büyütüldü Hayatı boyunca 2 tane ağaç dikemeyen insanlar ağaç bahanesiyle çevrecilik bahanesiyle ideolojik saplantılarını buralarda kusma yerine biz size fidan verelim de Türkiye'nin çölleşen yerlerine getirin dikin. Çevrecilik adına bir şey yapmış olursunuz. Bu ülkenin kesilen ağaçları ile değil dikilen ağaçlar ile uğraşan insanlara ihtiyacı var. Buradaki bizim teyzemiz, bacımız, kardeşlerimizin bütün hassasiyetleri istekleri arzuları bizim de hassasiyetimizdir. Onların emrindeyiz. Ne gerekiyorsa biz de ilgili yerlere de bildiririz, kendi gücümüz nispetince de yardımcı oluruz diye konuştu.

RİZE'DE STK'LARDAN LOJİSTİK LİMAN PROJESİNE DESTEK
RİZE'DE STK'LARDAN LOJİSTİK LİMAN PROJESİNE DESTEK
RİZE'DE STK'LARDAN LOJİSTİK LİMAN PROJESİNE DESTEK
RİZE'DE STK'LARDAN LOJİSTİK LİMAN PROJESİNE DESTEK

İkizdere, Türkiye, Liman, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE STK'LARDAN LOJİSTİK LİMAN PROJESİNE DESTEK - Son Dakika


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