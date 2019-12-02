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Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
7 saat önce
Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 3 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına zanlı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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