Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

7 saat önce

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.


Evde yapılan aramada 3 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.


Gözaltına zanlı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Ticareti, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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