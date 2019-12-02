Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Evde yapılan aramada 3 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Rize 'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

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