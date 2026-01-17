Rize\'de Uyuşturucu ve Cebir Suçluları Yakalandı

Rize'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çalışmalar titizlikle ilerliyor. Edinilen bilgilere göre, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (51) isimli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüpheli, Rize Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Rize Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından aynı tarihte yürütülen çalışmalar kapsamında Rize'nin Ardeşen ilçesinde, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (35) isimli şahıs yakalandı. Y.K., Rize Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı'nın, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - RİZE