Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje - Son Dakika

Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje

15.03.2021 16:55
Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje, System.String[]

Rize Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Rize'deki İslampaşa ve Portakallık mahalleleri sahil şeridinde 10 milyon TL'lik sosyal alan inşa edilecek.

Rize Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Rize'deki İslampaşa ve Portakallık mahalleleri sahil şeridinde 10 milyon TL'lik sosyal alan inşa edilecek.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik Ankara'da bir araya gelerek yapılacak sosyal alan için 10 milyon TL'lik protokol anlaşması imzaladı. İslampaşa-Portakallık Mahalleleri Dolgu Alanı Spor Kompleksi olarak adlandırılan proje, 550 metrelik sahil aksı üzerindeki 40 bin metrekare alanda halk arasında yat limanı olarak bilinen bölgede yapılacak. Alanın içerisinde iskele, kaykay ve bisiklet parkuru, mini golf sahası, street workout, çocuk oyun alanı, yoga-jimnastik alanı, yamaç paraşütü pisti ve model uçak pisti yer alacak. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in girişimleri sonucunda imzalanan projede, ihale sürecinin ardından yapım aşamasına geçilecek.

Rize'ye yeni bir sosyal alan ve vatandaşların denizle buluşabileceği bir iskele kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Metin, "Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Rize Milletvekillerimize ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e göstermiş oldukları gayretler için teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın denizle bütünleşeceği, iskelesinden faydalanacağı, spor olanaklarını kullanacağı ve ailesiyle rahat bir şekilde vakit geçirebileceği bir sosyal alanı şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yaptığımız protokol anlaşmasıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın finanse edeceği projemiz şehrimize hayırlı olsun" dedi. - RİZE

Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje
Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje
Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje

Rize Belediyesi, Türk Lirası, Spor Toto, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de vatandaşları denizle buluşturacak proje - Son Dakika


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