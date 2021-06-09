Rize'de yaş çay çalan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

A.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hırsızlık olayının meydana geldiği saatlerde çay alım yerinde 3 şüpheli araç tespit eden ekipler, kiralık bir kamyonet üzerinde yoğunlaştı.

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