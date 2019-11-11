Son Dakika Haberleri: Rize'de yaylalarda kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Son Dakika Kültür Sanat Rize'de yaylalarda kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Rize'de yaylalarda kaçak yapıların yıkımı sürüyor

6 saat önce

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı 5 yaylada 34 yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Rize'de yaylalarda kaçak yapıların yıkımı sürüyor, System.String[]

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı 5 yaylada 34 yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Çayeli Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Rize Valiliği Mera Komisyonu tarafından Çayeli ilçesine bağlı Zargistal Yaylası'nda 3, Eğnaçor Yaylası'nda 8, Marbudam Yaylası'nda 18, Kumhala Yaylası'nda 4, Colf Yaylası'nda 1 yapı olmak üzere mera kanuna aykırı yapılan toplam 34 ev için yıkım kararı verildi.

Kaymakamlık tarafından ilgili kişilere gerekli tebligatın yapılmasının ardından yıkım işlemleri başlatıldı.

İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde tespit edilen yaylalarda tedbirlerin alınmasının ardından yıkımlara başlandı. İlk olarak bir kaçak yapı yıkılırken, 16 ev için açılmış alan kapatıldı.

Yetkililer yıkım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Çayeli, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim
Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 19:48:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de yaylalarda kaçak yapıların yıkımı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]