Rize'deki Kazalar Mobese Kameralarında
3 saat önce
Rize'deki kazalar MOBESE kameralarındaRize'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.
Rize
'deki kazalar MOBESE kameralarında
Rize'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından kentteki cadde ve kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen MOBESE kameraları sayesinde meydana gelen kazalar anbean kaydediliyor. MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok Menderes
Bulvarı üzerinde yaşandığı dikkat çekerken, görüntülerde bazı yayaların ise saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:24 Kaynak: DHA
Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava
Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
Kartal'da 21 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökme Nedeni Belli Oldu