Rize'deki Trafik Kazaları Mobese'ye Takıldı
1 saat önce
Rize'de meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.
Rize
'de meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin acelecilik ve sabırsızlıkları, yayaların ise dikkatsizlikleri dikkat çekiyor. MOBESE'lere yansıyan kazalar daha çok Menderes
Bulvarı üzerinde yaşanırken, kayıtlarda duran midibüse binmeye çalışan bir yolcunun saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.
(Hasan Fehmi
Demir/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:36 Kaynak: İHA
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