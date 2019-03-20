Son Dakika Haberleri: Rize'deki Trafik Kazaları Mobese'ye Takıldı

Rize'deki Trafik Kazaları Mobese'ye Takıldı

1 saat önce

Rize'de meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.

Rize'de meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin acelecilik ve sabırsızlıkları, yayaların ise dikkatsizlikleri dikkat çekiyor. MOBESE'lere yansıyan kazalar daha çok Menderes Bulvarı üzerinde yaşanırken, kayıtlarda duran midibüse binmeye çalışan bir yolcunun saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Rize, Güncel
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