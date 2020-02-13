Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastının sır perdesi aralanıyor - Son Dakika

Rize'de iki yıl önce makam odasında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Polis müdürünün öldürülmesi olayında tespit edilen FETÖ/PDY hücresinde içerisinde 9'u aktif polis, ihraç edilen emniyet mensubu, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve KHK ile kapatılan örgütün yayın organlarından Cihan Haber Ajansı çalışanının bulunduğu ortaya çıktı.



Güvenlik kaynaklarına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2 yıl önce görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.



Suikastla ilgili yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirildi.



Yedi ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 25 şüphelinin yakalandığı, FETÖ'ye mensup aranan 2 hücre üyesinin ise yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı.



Rize'de saldırıyı düzenleyen Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Güvenlik birimlerinin, saldırgana ilişkin geriye dönük yapılan çalışmalarda, örgütle lise yıllarından itibaren temas kurduğu sanılıyor.



Söz konusu hücre yapılanması içerisinde aralarında 9'u aktif, çoğu ihraç edilmiş emniyet mensubu olmak üzere, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve KHK ile kapatılan örgütün yayın organlarından Cihan Haber Ajansı çalışanı da bulunuyor.



Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL