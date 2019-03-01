Rize Ovit Dağı Geçidi'nde Aç Kalan Tilkiyi Elleriyle Besledi
34 dakika önce
Ovit Dağı Geçidi'nde aç kalan tilkiyi elleriyle beslediRize'de doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği Ovit Dağı Geçidi'nde, aracıyla yoldan geçen Fatih Benli tarafından bisküvi ile beslendi.
Ovit Dağı Geçidi'nde aç kalan tilkiyi elleriyle besledi Rize
'de doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği Ovit Dağı Geçidi'nde, aracıyla yoldan geçen Fatih
Benli tarafından bisküvi ile beslendi.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan tilki, yiyecek bulmak için İkizdere
ilçesi Ovit Dağı Geçidi'ne indi. Yolda araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler, tilkiyi önlerinde görünce şaşkınlık yaşadı. Karla kaplı yolda arıcı durduran, Fatih Benli, tilkiye elleriyle bisküvi verek besledi. Rize'de esnaf olan Benli'nin arkadaşları, tilkinin karnını doyurduğu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yoldaki araçlarlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:34 Kaynak: DHA
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