Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek - Son Dakika
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Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek

01.03.2022 12:35
Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek

Rize'de faaliyet gösteren Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD), orman yangınlarından etkilenen Muğla'da yıl içinde 53 bin fidan dikmeyi hedefliyor.

Rize'de faaliyet gösteren Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD), orman yangınlarından etkilenen Muğla'da yıl içinde 53 bin fidan dikmeyi hedefliyor.

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, AA muhabirine, Muğla'da geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için 3 ay önce çalışma başlattıklarını söyledi.

Ziraat Odası öncülüğünde kasım ayında Marmaris'te, Rize'ye özgü 53 mandalina fidanını toprakla buluşturduklarını belirten Mavi, "Diktiğimiz 53 fidan verimli şekilde büyüdü. Bölge halkının fidan talebi oldu. Biz de bu talebi karşılamak için herkesin fidan bağışlayarak kampanyaya destek olmasını istedik." dedi.

Mavi, şu an ellerinde 1453 fidan olduğunu, 5 Mart'ta Muğla'ya giderek bu fidanları dikeceklerini ifade ederek, "Bu yıl içinde Akdeniz Bölgesi'nde yanan bölgelere 53 bin mandalina fidanı dikeceğiz. Fidanları göndermeye başladık. Rize'den Muğla'ya Gönül Köprüsü kurmak istiyoruz. Umarım amacımıza ulaşırız." diye konuştu.

Çay üreticilerinden kampanyaya destek vermelerini isteyen Mavi, "Sloganımız 'Bir fidan da sen gönder.' Bir fidanın bedeli şu an 25 lira. Bu kampanyaya 210 bin çay üreticimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek
Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek
Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek
Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek

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Marmaris, Muğla, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek - Son Dakika
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