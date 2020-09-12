Rizeli kokulu üzüm üreticilerine büyük kolaylık - Son Dakika

ÇAY Üreticileri Derneği (ÇAYÜDAD) ve Merkez Muhtarlar Derneği kokulu üzüm üreticilerinin üzüm suyunu çıkarmada işlerini kolaylaştırmak için sıkma makinaları aldı. Makinaların tanıtıldığı törende üzümlerin şeker ölçümleri yapılarak üreticilere pekmez ve yöresel lezzet pepeçura yapımında kullanılacak üzüm sularının ekşi olmaması için üzümlerin 10 gün sonra hasat edilmesi tavsiye edildi.

Rize'de olgunlaşan kokulu üzümlerden elde edilecek üzüm sularının çıkarılması için alınan makinalar üreticilerin hizmetine sunuldu. Çay Üreticileri Derneği (ÇAYÜDAD) ve Merkez Muhtarlar Derneği alınan 2 üzüm sıkma makinası ile üreticilere büyük bir kolaylık sağlayacak. Pepeçura ve pekmez yapmak için üzüm suyu çıkaracak olan üreticilerin daha hızlı bir şekilde işlemlerini halledecek olan makinalar yapılan törenle tanıtıldı. Törende ayrıca üzümlerin şeker ölçümleri de yapıldı.

KOKULU ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE BÜYÜK KOLAYLIKÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi "İlimizde yetişen kokulu üzümden pepeçura ve pekmez yapılıyor. Bu işin en meşakkatli kısmı üzümün suyunu çıkarmaktır. Bizde 2 makine alarak üreticilerimize üzüm suyunu sıkma konusunda yardımcı olmak istedik. Rize Milletvekili Hayati Yazıcı 'nın katkıları ile temin ettiğimiz iki makine ile bu pandemi sürecinde üreticilere büyük bir kolaylık sağlandı. Ayrıca üzümün şeker oranının ölçümlerini gerçekleştirdik. Engindere Mahallesindeki üzümlerin şeker oranları 16 seviyesinde çıktı. 5 puan daha çıkası lazım. Bu şekilde çıkarılan üzüm suyundan yapılacak pepeçura ve pekmez ekşi olacaktır. Toplamak için 10 gün daha bekleyeceğiz" dedi.Merkez Muhtarlar Derneği Adına Tophane Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Koçali bir açıklama yaparak "Üzümü olan vatandaşlar artık üzümlerini rahatlıkla sıkabilecek. İster derneğimizde isterlerse kendi yerlerinde bu hizmeti onlara vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Ziraat Mühendisi Şener Bülbül "Üzüm pekmezi yaparken birçok yanlışımız ve noksanımız olduğunu gördük. Özellikle taze üzümün dalından alınıp hiç bekletilmeden çıkarılan şırasının ekşi olduğu biliniyor ve bunun içinde şeker katılıyor. Hiç doğru bir uygulama değil. Şıranın katılaştırma işlemlerinde çok yoğun ısı kullanılması sırasında kanserojen oranları çok yükseğe çıkıyor. Sağlıklı bir ürünü üretim aşamasındaki yanlışlar sebebiyle heba ettiğimizi bir kez daha gördük. Çok daha dikkatli davranmalıyız" dedi.