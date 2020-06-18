Rizeliler Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi - Son Dakika

Rizeliler Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi

RİZE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sancılı başlayan 2020 yaş çay sezonunda Rizeliler'in imdadına Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaş çay işçileri yetişti.

Rizeliler Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi, System.String[]

RİZE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sancılı başlayan 2020 yaş çay sezonunda Rizeliler'in imdadına Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaş çay işçileri yetişti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle kapanan sınır kapıları Gürcistan uyruklu çay işçilerinin bölgeye gelmesinin önünü kapadı. Her yıl bölgeye gelen 10 binlerce Gürcü işçi ile yürütülen çay sezonu, işçilerin gelememesi, bunun yanında il dışında yaşayan çay üreticilerinin de seyahat yasağı olması nedeniyle şehre girememesi yüzünden sancılı başladı. Sonrasında 19 Mayıs itibariyle açılan sezona günler sonra dahil olabilen il dışındaki çay müstahsilleri de yeterli olmayınca işçi arayışı içerisine girildi. Yurt dışından gelemeyen işçilerin yerine başta Antalya olmak üzere yurdun diğer köşesinden gelen işsiz gençler ve vatandaşlar doldurdu.


2020 yaş çay sezonunun Korona virüs tedbirleri kapsamında bölgeye işçi gelemediği için sıkıntılı başladığını dile getiren Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi "Bu sezon sınır kapılarını kapalı olmasından dolayı Gürcü işçiler gelemedi ve çay sezonu sıkıntılı başladı. Biz bunu gördük ve çözüm aradık. Mayısın 15'inde bir açıklama yaparak işçiye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Türkiye'nin değişik yerlerinde çok sayıda insan bizi aradı, biz de Çay Üreticileri Dayanışma Derneği olarak aracı olduk, organizasyon yaptık ve oradan 10 kişiyi deneme amaçlı buraya getirdik. Çalışmaya başladılar ve Mayıs'ın 25'inden bugüne burada çalışıyorlar. İlk başta onlara da zor geldi biraz, işi yadırgadılar. Daha sonra hoşlarına gitti ve 'Bundan sonraki süreçte de geleceğiz, hatta daha kalabalık geleceğiz' demeye başladılar ve bundan sonraki süreçte daha fazla kişi olarak gelmeyi düşünüyorlar. İnşallah biz burada Türkiye'deki işsizlere iş vererek paranın yurdumuzda kalması için çalışıyoruz. Bu bizim hayalimizdi" ifadelerini kullandı.


Bir telefonla kendini Rize'de buldu


Evde oturdukları sırada kendilerini arayan kişinin "Rize'ye çay yükleme ekibinde çalışmaya gider misin?" sorusu üzerine arkadaşlarıyla Rize'ye geldiğini belirten Antalyalı Onur Kaya, Rize'ye ve çay toplamaya kısa sürede alıştığını söyledi. Kaya "Çalışmak için geldik, gezmek de istiyorduk. Rize'yi beğendim ama iş zor. Baştan söyleyelim gücü, kuvveti olan insan gelsin. Önce Çay Üreticileri Dayanışma Derneği vasıtasıyla, Antalya'dan da referans oldular geldik. Bizi aradılar işçi lazım olduğunu söylediler, bizim de zaten Korona virüs dolayısıyla boş vaktimiz vardı. Dedik gelelim ama bu saatten sonra her sezon geleceğimizi düşünüyoruz. Buranın en kolay işi, Antalya'nın en zor işi. Antalya'da her şey daha kolay. Buranın hayat standardı da çok zor. Gücü kuvveti olan insan için burası kolay para. Türk gençleri şuan işi bilmedikleri için ön yargılı olabilirler ama tavsiyem gelsinler. İş kolay, para çok, ortam güzel öteki illere göre. Elin gavuru yapıyorsa biz neden yapamayalım. Türk'üz biz yani. Ben daha önce hiç görmemiştim. Evde kuru çay görüyorduk siyah, buraya geldik ki yeşil, dedim 'Allah Allah ne oluyor' ama güzel yani" dedi.


Rizeliler de memnun


Antalya'dan gelen işçilerin kendilerini memnun ettiğini ve paranın yurt dışına çıkmayacağından dolayı mutlu olduklarını dile getiren çay üreticisi Mehmet Türk "Benim çok hoşuma gitti, bizim paramız yabancıya niye gitsin. Böyle bir şeye kim sebep olduysa Allah ondan razı olsun. Yabancı işçi nedir, yabancı futbolcuya da karşıyım hepsine karşıyım. O nedir yahu? Memleketi yabancı doldurdular" diye konuştu.


ÇAYKUR işçi alımı yapacağını duyurduğunda on binlerce kişinin başvuruda bulunduğunu fakat kendilerinin çay yükleme ekibi için 1 kişi bile bulamadığını ifade eden çay müstahsili Nuri Yanık ise "İlk zamanlar biraz acemiydiler ama şimdi alıştılar. Biz Türkleri tercih ediyoruz tabi ama yok ki. Çalışmak istemiyorlar, yapamıyorlar. Biraz ağır geliyor onlara. Normalde yerli işçi tercihimiz, Ağrılı, Karslı, Vanlı geliyor. Gürcüler gelmesin, biz yerli işçi gelsin biz bunu istiyoruz ama 15 gündür adam arıyoruz. Kendimiz doldurduk çayımızı. Bu adamlar Antalya'dan geliyor ama biz Güneysu'dan bulamadık, 15 gündür bir ekip kuramadık. Bir köyde kurabildik diğer köylerde yok. Bütün muhtarları da aradık, istedik ki gençler çalışsın. Ballıdere köyünde kurduk bir ekip, bir araba doldurdu hemen bıraktı. ÇAYKUR'a 36 bin kişi başvuruda bulunmuş ama şimdi bize 1 kişi gelmiyor. Bu para neden Gürcistan'a gitsin veya başka bir yere gitsin, Türkiye'de kalsın" şeklinde konuştu. - RİZE

Koronavirüs, İşçi, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rizeliler Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi - Son Dakika Ekonomi

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