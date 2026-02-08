Rizespor, Galatasaray'a 3-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Rizespor, Galatasaray'a 3-0 Mağlup Oldu

08.02.2026 21:09
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yenilerek kötü bir performans sergiledi.

SÜPER Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "En iyi kadrolardan, en iyi takımlarından biri olsa da bugün planladığımız oyunu en iyi şekilde uygulayıp maça gelen seyircilerimizi evlerine mutlu göndermek istiyorduk. Üzgünüm en başta onu söyleyeyim. Biraz futbol şansımızın da yanımızda olmadığı, yaptığımız bireysel hatalarla ağır cezalandırıldığımız bir maç oldu. Kısaca özetlersem genel stratejimiz arkada biraz daha dengeli kalıp, onları geriye ittirip, sonra ön alana baskıya çıktığımızda birebir eşleşip hataya zorlamaktı. Savunma anlamındaki planımızda çok iyi başlamadık ama çok pozisyon verdik. Icardi'nin direkten dönen topun olduğu pozisyon var. Sonrasında 19'da 4'e 2 olmasına rağmen Barış Alper'in kafasını savunamadık. Sonraki bölümde net yakaladığımız pozisyonlar var. Maçın 2-3 tane kırılma anı vardı. Ali Sowe'la 2 tane arka arkaya pozisyon yakaladık. Birincisinde kenardan ortayla net kaçırdığımız, ikincisinde kazandığımız, Ali Sowe'a indirdiğimiz topu maalesef bir dakika içinde belki 2 tane yüzde yüz kaçırdık. Bizim adımıza birinci kırılma anı buydu. İlk yarı genel itibariyle ciddi geçişler yakaladık. Hatta maçın ilk pozisyonuna Taylan'la biz girmiştik . Oyun Galatasaray tarafından domine ediliyordu. Bu bizim beklediğimiz ve planladığımız bir şeydi. Daha iyi geçişler yapıp daha iyi sonlandırabilirdik" dedi.

'ARTIK ÇOK FAZLA GÜVENİMİN OLMADIĞI BİR VAR SİSTEMİ VAR'

VAR sistemine çok fazla güveni kalmadığını söyleyen Uçar, "Geçen sene de federasyon başkanımızın operasyon çekildiğini teyit ettiği bir sistemde artık çok fazla güvenimin olmadığı bir VAR sistemi var. Buna sığınmıyorum, bundan dolayı da kaybetmedik ama bir Türk antrenör olarak şu an uygulanan VAR sistemine ve uygulamalara baktığımda bazen bu pozisyonlar 2-3 dakika incelenirken bizim pozisyonlarımız 10-15 saniyede geçilebiliyor. Yaşadığım deneyimler de bunu gösteriyor. Beni tanıyanlar bilir, inanmadığım bir şeyi kimse bana söyletemez. Bu sistemle alakalı ciddi tereddütlerim var. İptal edilen gol sonrası oyunda momentumu yakalayabilirdik. Sonrasında yaptığımız bireysel bir hata ağır cezalandırıldı. Üçüncü golde Samet uzaklaştırmaya çalışıyor, top Hojer'e çarpıyor ve Osimhen'in önüne düşüyor. Bir diğer şanssız hata. Sonraki bölümde oyun koptu. 3-0'dan sonra riskler aldık. Valentin'le direk pozisyonumuz var ama gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'ın daha rahat oynadığı bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: BUGÜN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALMIŞ OLDUK

Maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir deplasmandı. Maç öncesinde ve maç içerisinde rakibimizi çözümlemeye çalıştık. Golü bulduk sonrasında rakibimizin de pozisyonları oldu. İkinci yarıya kadar oyunun iki takım arasında gidip geldiği anlar oldu. Zor bir deplasmanda, zor bir statta, zor bir rakibe karşı böyle bir galibiyet almak değerli. Oyuncularımı performansından dolayı kutlamak gerekiyor. Başlayan, devam eden, bitiren herkes en iyisini yapmaya çalıştı. Transfer dönemi bitti. Yeni gelen oyuncular, sakatlıktan dönen oyuncular bugün ilk defa çok uzun zaman sonra hangi oyuncumu sokacağım diye çok fazla düşündüm. Bu benim açımdan bir yandan sevindirici, bir yandan da oynatamadığım oyunculara süre verememekten dolayı psikolojik olarak teknik adamın zorlukları oluyor. Ama dediğim gibi önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Bugün de çok önemli bir 3 puan almış olduk" dedi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Rizespor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Rizespor, Galatasaray'a 3-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Rizespor, Galatasaray'a 3-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
