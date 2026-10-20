RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

“Breaking Bad” oyuncusu RJ Mitte’nin nişanlısı Kennedy Suarez’in, oyuncudan annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istediği öne sürüldü. Mitte’nin annesi Dyna, oğlunun bu gerilimden etkilendiğini söyledi.

“BUNUN BİR KISMI YAŞANIYORDU”

Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte’nin annesi Dyna Mitte, oğlunun nişanlısı Kennedy Suarez’le yaşadığı sorunlara ilişkin konuştu. Basına yansıyan iddiaya göre Suarez, Mitte’den annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istedi.

Dyna Mitte - Rj Mitte

Dyna Mitte, iddiaya ilişkin kendisine yöneltilen soruya, “Bunun bir kısmı yaşanıyordu” yanıtını verdi. Ailelerinin çok yakın olduğunu belirten anne, yaşananların oğlunun üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu söyledi. Ancak ikili arasındaki özel konuşmaların ayrıntılarını paylaşmadı.

NİŞANLISIYLA SON AYLARDA AZ GÖRÜŞMÜŞLER

Dyna, Suarez’in aralık ayında taşındığını ve sonrasında Mitte’yle yalnızca üç-dört kez görüştüğünü açıkladı. Nişanlısının Mitte için düzenlenen anma törenine katılmaması hakkında ise Suarez’le bu konuda konuşmadığını belirtti.