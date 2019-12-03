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Roberto Carlos, Türkiye'ye mi dönüyor?

6 saat önce

Ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştıran dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un Türkiye'ye tekrar döneceği konuşuluyor.

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Ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştıran dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un Türkiye'ye tekrar döneceği konuşuluyor.


"REAL MADRİD'DE GÖREV ALMIŞTI"


Geçtiğimiz sezonlar da Real Madrid kulübünde pazarlama yönetimi konusunda görev alan Roberto Carlos'un teknik direktörlüğü geri dönmek istediği öğrenildi.


"FENERBAHÇE'DE YÖNETİM SICAK BAKMIYOR"


Ersun Yanal yönetiminde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe ile ismi geçen Roberto Carlos'a Fenerbahçe yönetiminin sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.


Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi Türk insanını ve Türklerin futbola olan tutkusunu çok sevdiğini dile getiren Brezilyalı efsane oyuncunun tekrar Türkiye'de yaşamayı istese de Carlos'un bir bahis firmasının reklam yüzü olması sebebiyle bu anlaşmanın şu anda zor olduğu belirtiliyor.


SİVASPOR VE AKHİSARSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI


Roberto Carlos, 2017'de Real Madrid'den 6.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuş futbolculuk kariyeri sonrası da 2013'te Sivasspor, 2015 yılında ise Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.


Akhisar Belediyespor, Roberto Carlos, Sivasspor, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:08 
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