Son Dakika Haberleri: Roberto Hilbert Kariyerini Sonlandırdı

Roberto Hilbert Kariyerini Sonlandırdı

1 saat önce

Beşiktaş forması da giyen Alman futbolcu Roberto Hilbert, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.

Roberto Hilbert Kariyerini Sonlandırdı, System.String[]
Beşiktaş forması da giyen Alman futbolcu Roberto Hilbert, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.


Alman İkinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Greuther Fürth Kulübünden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün teklifini kabul eden 34 yaşındaki Hilbert'in burada altyapıya destek vereceği belirtildi.


Açıklamada, Hilbert'in atletik performans antrenörlüğü konusunda meslek eğitimi alacağı ve 23 yaş altı takım kadrosunda yer alacağı ifade edilerek, tecrübeli futbolcunun burada deneyimlerini genç yeteneklere aktaracağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Robert Hilbert, birçok futbolcu için geçiş döneminin zor olduğunu, kendisine verdiği fırsattan dolayı Greuther Fürth Kulübüne teşekkür etti.

2006-2010 yıllarında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a forma giyen Hilbert, 2010-2013 yıllarında Beşiktaş, ardından 2017'ye kadar da Bayer Leverkusen'de oynadı.

Stuttgart ile Bundesliga şampiyonluğu yaşayan, Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Hilbert, 2017'den bu yana Greuther Fürth takımının kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ta 110 maçta 9 gol atan Hilbert, Alman Milli Takımı'nda da 8 kez forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:45 Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı Taraftarlardan, Burak Yılmaz Transferine Pankartlı Tepki Flamengo, Beşiktaş'ın Brezilyalı Yıldızı Adriano'yu Reddetti

Trabzonspor'da Juraj Kucka, Antrenmanda Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı Real Madrid, Eljif Elmas İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 23:01:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roberto Hilbert Kariyerini Sonlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]