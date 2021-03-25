Robin Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu

Bundesliga ekiplerinden Mainz'da oynayan İsveçli futbolcu Robin Quaison, milli takımdan arkadaşı Erkan Zengin'den Trabzonspor ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Alman takımı Mainz forması giyen İsveçli oyuncu Robin Quaison'un adı transferde Süper Lig ile anılıyor. 27 yaşındaki futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Erkan Zengin'den Türkiye, Galatasaray ve Trabzonspor hakkında bilgi aldığı belirtildi. Zengin'in de İsveçli futbolcuya Türkiye ve takımlar hakkında olumlu düşüncülerini dile getirdiği ifade edildi.

Robin Quaison, bu sezon Mainz ile Bundesliga'da 22 maçta görev aldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Quaison kariyerinde; Palermo, AIK Solna ve AFC Eskilstuna gibi takımlarda forma giydi . - İSTANBUL