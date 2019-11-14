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Robot şampiyonu öğrenciler Büyükşehir'de

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Robotex Türkiye Festivali'nde şampiyon olan Erciyes Koleji öğrenci ve yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Robot şampiyonu öğrenciler Büyükşehir'de, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Robotex Türkiye Festivali'nde şampiyon olan Erciyes Koleji öğrenci ve yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, Antalya'da 200 okul ve 800 öğrencinin katılımıyla yapılan festivalde, kızlar itfaiyecilik kategorisinde Türkiye birinciliği, zihin kontrolü kategorisinde Türkiye ikinciliği ve drone kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazanarak en başarılı okul olduklarını ve Türkiye'yi Estonya'da temsil etmeye hak kazandıklarını söyledi.

Hastekkeşin, ayrıca okul basketbol takımında da yer alan öğrencileri Samet Yiğitoğlu'nun U16 milli takımın 14 kişilik aday kadrosuna seçildiğini belirterek, genç basketbolcuyu Büyükkılıç ile tanıştırdı.

Başkan Büyükkılıç da elde ettikleri önemli başarı nedeniyle okulu ve öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerden kendilerine sağlanan imkanları iyi değerlendirmelerini isteyen Büyükkılıç, "Hem sosyal, hem kültürel hem de bilgiyi en güzel şekilde değerlendirerek gurur kaynağımız olmuşsunuz. Sizleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erciyes, Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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