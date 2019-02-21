Son Dakika Haberleri: Robotatvan Robotik Kulübünden Kaymakam Özkan'a Ziyaret

Robotatvan Robotik Kulübünden Kaymakam Özkan'a Ziyaret

19 dakika önce

Ankara'da düzenlenen First Lego Leauge Robotik Turnuvasında "İlham Verici Takım" ödülünü alan Saadetin Aka Ortaokulu Robotik Kodlama Takımı Robotatvan Robotik Kulübü, Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Robotatvan Robotik Kulübünden Kaymakam Özkan'a Ziyaret, System.String[]
Ankara'da düzenlenen First Lego Leauge Robotik Turnuvasında "İlham Verici Takım" ödülünü alan Saadetin Aka Ortaokulu Robotik Kodlama Takımı Robotatvan Robotik Kulübü, Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Robotatvan Robotik Kulübü üyesi öğrencilerle Saadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda kulüp sorumlusu Mihraç Kulu'yu makamında kabul eden Kaymakam Özkan, elde ettikleri başarıdan ötürü takım üyelerine tebrik ve teşekkürlerini iletti. Robotatvan Robotik Kulübünün çalışmalarıyla ilgili Saadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda kulüp sorumlusu Mihraç Kulu'dan bilgi alan Kaymakam Özkan, elde edilen başarının önemine vurgu yaparak, başarılarının devamını diledi.

Takım sorumlusu Mihraç Kulu ise, kulübün kısa süre önce kurulduğuna dikkat çekerek, katıldıkları ilk yarışmada ödül almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Öğrencilerle birlikte çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Kulu, destek ve katkılarından ötürü Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:37 Kaynak: İHA

Ankara, Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Kulu, Güncel
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