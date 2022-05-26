Roche, Maymun Çiçeği Virüsünü Tespit Eden Pcr Test Kitleri Geliştirdi

CENEVRE, 26 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre merkezli çok uluslu sağlık şirketi Roche Çarşamba günü, son günlerde Afrika'daki salgın bölgesinin dışına yayılan maymun çiçeği virüsünü tespit eden üç adet test kiti geliştirdiğini söyledi. Roche'tan yapılan açıklamada Roche ile iştiraki TIB Molbiol'ün, son günlerde etkili olan virüs endişelerine cevap olarak üç adet özgün LightMix Modüler Virüs kiti geliştirdiği belirtildi. Üç LightMix Modüler Virüs kitinden birincisi, virüsün Batı Afrika ve Orta Afrika formlarının her ikisinden gelen tüm maymun çiçeği virüsleri veya başka bir deyişle aynı soydan gelen virüsler olarak adlandırılan virüsler de dahil olmak üzere ortopoks virüslerini tespit edebiliyor.

İkinci kit, sadece maymun çiçeği virüslerini tespit eden spesifik bir test. Şirket açıklamasına göre, bu sonuçların her ikisini de almak isteyen araştırmacılar için düşünülen üçüncü kit ise ortopoks virüslerini tespit etmenin yanı sıra maymun çiçeği virüsünün mevcut olup olmadığına dair bilgi de veriyor. İlk olarak 1958 yılında laboratuvar maymunlarında tespit edilen maymun çiçeğinin insanlara kemirgenler gibi vahşi hayvanlardan veya insandan insana bulaştığı düşünülüyor. Son iki haftada virüsün normal olarak bulunmadığı bölgeler olan çok sayıda Avrupa ülkesi ile Kuzey Amerika'da maymun çiçeği virüsünün çeşitli kümeleri bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, salgın halinde maymun çiçeği hastalığı normalde coğrafi olarak Batı ve Orta Afrika ile sınırlı. Teyitli ve şüpheli maymun çiçeği vakalarının endemik bir bölgeye herhangi bir seyahat geçmişi olmadan birçok ülkede tespit edilmesi tipik olmayan bir durum. DSÖ verileri Pazartesi itibarıyla toplam 19 ülkede 131 teyitli maymun çiçeği vakasının ve 106 şüpheli vakanın bildirildiğini gösteriyor. Bu vakaların yaklaşık dörtte üçü İspanya, Portekiz ve İngiltere'ye ait. DSÖ, salgın durumu bulunmayan ülkelerdeki gözetim faaliyetleri genişledikçe tespit edilen maymun çiçeği vakalarının sayısının da artacağını söyledi.