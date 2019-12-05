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Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı törenle 87'inci kez ışıklandırıldı - NEW
6 saat önce
Ağaçtan detaylar Süslemelerden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı bugün törenle 87'inci kez ışıklandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:27 Kaynak: AA
Ağaçtan detaylar
Süslemelerden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı bugün törenle 87'inci kez ışıklandırıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ışıklandırma törenine özellikle turistler büyük ilgi gösterdi.
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