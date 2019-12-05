Son Dakika Haberleri: Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı törenle 87'inci kez ışıklandırıldı - NEW
Son Dakika Güncel Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı törenle 87'inci kez ışıklandırıldı - NEW - Son Dakika

Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı törenle 87'inci kez ışıklandırıldı - NEW

6 saat önce

Ağaçtan detaylar Süslemelerden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı bugün törenle 87'inci kez ışıklandırıldı.

Ağaçtan detaylar

Süslemelerden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı bugün törenle 87'inci kez ışıklandırıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ışıklandırma törenine özellikle turistler büyük ilgi gösterdi.

Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı törenle 87'inci kez ışıklandırıldı - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, John Davison Rockefeller, New York, Noel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:27 Kaynak: AA
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