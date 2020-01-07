Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi - Son Dakika
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Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi

6 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt (14), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesinde, havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt (14), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Yakıt'ın oturduğu mahalle sakinleri, başıboş sokak köpeklerine karşı önlem alınmasını isterken babası Vahdettin Yakıt, "İçimiz yanıyor" dedi.

Kaza, pazar akşamı İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil, yoldaki Rojin Yakıt'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Yakıt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Rojin'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Yakıt'ın, önüne çıkan köpek sebebiyle paniğe kapılıp yola fırladığı ve bu sırada otomobilin kendisine çarptığı görülüyor.

ROJİN'İN BABASI VAHDETTİN YAKIT: İÇİMİZ YANIYOR

İzmir'in Menemen ilçesinde köpekten korkup, yola fırladıktan sonra otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden Rojin Yakıt'ın acılı ailesi isyan etti. Rojin'in babası Vahdettin Yakıt, kızlarını kaybettikleri için içlerinin yandığını belirterek, "Rojin markete gitmişti. Ancak gelmeyince şüphelendik ve diğer kızım onu aramak için evden çıktı. Kaza olduğunu görünce polislere sormuş ve onlar da 'Rojin Yakıt' demişler. Hemen bize haber verdi. Hastaneye gittiğimizde vefat haberini aldık. Kızım, korkusundan yola fırlamış. Buradaki köpeklerden herkes şikayetçi. Canımız çok yanıyor. Başka kimse böyle bir şey yaşamasın" dedi.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Rojin Yakıt'ın oturduğu 30 Ağustos Mahallesi sakinleri, başıboş dolaşan sokak köpekleri sebebiyle isyan etti. Mahalleli, daha önce durumu belediyeye şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını iddia etti. Rojin'in komşularından Hatice Köse (37), ailenin maddi olarak zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Rojin, çok akıllı ve derslerinde de çok başarılı bir kızdı. Markete alışveriş yapmak için gittikten sonra feci şekilde hayatını kaybetti. Yokluk içinde olan ve İzmir'e yeni gelen bir aileydi. Maddi durumları da pek iyi değildi. Şimdi bir de evlat acısı yaşadılar. Köpekleri toplamıyorlar. Köpekler, her marketten çıkana saldırıyor. Önlem alınmazsa bu olay son olmaz" dedi. Köpeklerin geçen günlerde kendilerine de saldırdığını belirten Elif Ceylan (32) ise, "Dün, kızımla beraber yürürken köpekler bize de saldırdı. Can güvenliğimiz yok. Ortaokul öğrencisi kızım, okula korkarak gidiyor. Artık bu konuda çözüm istiyoruz. Muhtarımıza konuyu defalarca açtık ancak herhangi bir çözüm bulunamadı. Bir kızımızı kaybettik. Kendimi ailesinin yerine koyuyorum. Çok üzüldük. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.


Menemen, İzmir, Rojin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
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