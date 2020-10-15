ROKA'dan sanal alışveriş imkanı

Van'da yerel marketlerin önde gelen ismi Roka AVM, korona virüs ile mücadele kapsamında sanal alışveriş imkanını vatandaşların hizmetine sundu.

Yıllardır Van'da hizmet veren ve yerel marketlerin önde gelen isimlerinden Roka AVM, yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Tüm dünyayı etkisine alan korona virüse karşı bir dizi önlem alan Roka AVM, vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla sanal alışveriş hizmetini başlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, "Müşterilerimiz, 15 Ekim itibariyle sanal alışveriş yapmanın keyfini yaşayacak. Müşterilerimiz 'rokasanal.com' linkini indirdikten sonra internet üzerinde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekler. Gelen bu siparişler personellerimiz tarafından en kısa sürede ve güvenilir bir şekilde müşterilerimizin evlerine teslim edilecektir. Roka AVM olarak müşterilerimizin memnuniyetini her zaman ön planda tutuğumuzu ifade ediyor, hizmetimizin müşterilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN